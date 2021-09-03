حدائق وخدمات طبية وترميم منازل.. أبناء أسوان يجنون ثمار «حياة كريمة»

التقى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، بعدد من أهالي الأشراف التابعة لوادي الصعايدة في محافظة أسوان للحديث عن مبادرة «سكن كريم».

الحياة في أسوان شكل تاني بسبب «حياة كريمة»

وقال أحد الأهالي إن بيته لم يكن به أي من أعمال المحارة وكان به فتحات كثيرة يدخل منها الحشرات، ولم يكن يصلح للمعيشة، مستطردًا: «لكن بعد حياة كريمة، البيت بقى حاجة تانية، البيت اتشطب بشكل كامل، سيراميك ودهانات وسقف، والمدرسة قريبة من البيت».

وقال آخر: «أنتظر دوري في التطوير بالمرحلة الثانية، وسعيد بإنجازات حياة كريمة، لدينا حدائق ومستشفى وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أعيش في بلدنا مصر لأنني أصبحت مطمئنا على نفسي، فالمستشفى على بعد 300 متر، بعدما كانت أقرب مستشفى على بعد 10 كم .. يعني لو واحد لدغه عقرب ممكن منلحقهوش».

بدوره، أكد أحد الأهالي أن هناك فارقا كبيرا قبل وبعد المبادرة: «المعيشة تغيرت، وفي الأول لما كان ينزل علينا شوية مطر مكناش بنعرف هنعمل ايه والسقف مكنش بيحمينا من الهواء الشديد وأقل هواء كان بيعمل مشكلة».

تسمين العجول.. من ثمار حياة كريمة

كما سلط البرنامج الضوء على أحد مشروعات تسمين العجول في محافظة أسوان ضمن مشروع «حياة كريمة»، وقال «سيد» أحد أهالي قرية الأشراف التابعة لوادي الصعايدة، إنه كان يسكن مركز إدفو ويقيم في وادي الصعايدة منذ 12 سنة: «في الأول كنا تعبانين لأن المعيشة كانت صعبة، لكن بدأنا نتطور، حتى وصل إلينا مشروع حياة كريمة وقدم لنا مساعدات كبيرة، وقدمت 5 عجول لكل أسرة».

وأضاف: «نغير العجول كل 6 أشهر، ونحصل على المكسب وقد تحصل الدولة على جزء منه حتى يكبر حجم المشروع، والدولة تساعدنا على البيع والشراء، ولا ندفع حق العلاج، ونحن نتكفل بالأكل».