خبير يشيد بمشروع «حياة كريمة»: يحقق التنمية الشاملة (فيديو)

إشادات واسعة من جانب المتخصصين والخبراء بالمشروع القومي حياة كريمة، وقالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إنّ تحويل مبادرة حياة كريمة إلى مشروع قومي، من شأنه تأسيس تماسك مجتمعي بين طبقات الشعب المصري، مضيفا أنّ المشروع نشر الانتماء وحب مصر في كل أركان الدولة المصرية.

استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه

وأضافت عثمان، خلال حوارها برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ مشروع حياة كريمة يستهدف 58% من الشعب المصري، باستثمارات ضخمة تزيد على 700 مليار جنيه، مشيرةً إلى أنّ تحول المبادرة إلى مشروع قومي، يعني تكاتف جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية مثل المجتمع المدني لتنفيذها.

إعادة الثقة في قدرة الدولة على توفير مشروعات تنموية

وتابعت رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أنّ التماسك المجتمعي يحدث عندما يكون هناك ائتلاف واندماج بين المؤسسات التنفيذية والشعب، وهو ما حدث عن طريق إعادة الثقة للشعب المصري في قدرة الدولة المصرية على إيجاد مشروعات تنموية.

وأوضحت أنّ الدولة المصرية أصبحت لُحمة واحدة تعتمد على الاندماج بين الحكومة والشعب المصري لبناء الشخصية المصرية، وهو أساس التماسك المجتمعي، متابعة أنّ المشروع وفّر المسكن والمؤسسات التعليمية والصحية ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.

وأكدت أنّ رئيس إحدى المؤسسات الدولية الكبرى، قال إنّ التنمية في مصر من خلال «حياة كريمة»، وطّنت التنمية في المجتمع المصري، وهو ما يعبر عن نجاح المشروع رغم أنّه لم ينتهِ بعد.