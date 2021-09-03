«13 مشروع صرف وتغيير 350 كم مواسير مياه».. إنجازات حياة كريمة في إدفو

قال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، إن مركز إدفو يمثل 33% من عدد سكان وجملة مساحة أسوان، ويتضمن 13 وحدة محلية قروية و33 قرية أم و200 قرية ونجع، مستطردًا: «نحن محظوظون بحياة كريمة لأنها قضت على معظم مشكلاتنا، فقد كنا نعاني من مياه جوفية عميقة ومشكلات في الصرف الصحي ومياه الشرب».

تغييرات كريمة في أسوان بسبب حياة كريمة

وأضاف سليمان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «بعد حياة كريمة، أصبح لدينا 13 مشروع صرف صحي ونعمل في 26 قرية أم ونسب التنفيذ في الخطوط بلغت 95% في بعض القرى الأم، والعمل مستمر تباعا، وننفذ محطات المعالجة في كل القرى وبدأنا بـ3 نجوع، ونسب التنفيذ فيها عالية ووصل بعضها إلى 90%».

وتابع رئيس مركز ومدينة إدفو: «ارتفاع منسوب المياه الجوفية كان يسبب مشكلات كبيرة في الصرف الصحي، وسيتم القضاء على هذه المشكلة، حيث كانت تؤثر بالسلب على الزراعة بسبب زيادة معدلات التمليح».

تغيير 350 كم مواسير مياه

وأردف: «وبالنسبة لمياه الشرب، فقد سلمنا في الأسبوع الماضي، الشركات المنفذة 350 كم تغيير مواسير مياه في 13 وحدة قروية، ونعمل على تنفيذ 12 مشروعا، كما يتم العمل على إنشاء 6 محطات رفع جديدة، مع تطوير محطات الرفع الموجودة بالفعل، ونسب الإنجاز وصلت إلى 50% في بعضها، ونرسل تقريرا أسبوعيا لمحافظ أسوان بما جرى إنجازه في المشروع».

وأشار رئيس مركز ومدينة إدفو، إلى أن المركز به 69 مركز شباب، ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة، حيث كانت مراكز الشباب الموجودة في المركز بدائية جدا، وسيتم تنفيذ 13 مركز شباب نموذجي في الوحدات المحلية وسيتم تطوير المراكز الأساسية.

وواصل: «سنطور 64 مدرسة والآن نعمل على تطوير 39 مدرسة، وفي مبادرة حياة كريمة نستهدف إدخال 211 فصلا جديدا وإحلال وتجديد 97 فصلا».