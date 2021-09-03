مفاجآت وشخصيات جديدة.. ملخص مسلسل La casa de papel الجزء الخامس

بتشوق شديد انتظر الجمهور حول العالم موعد طرح مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، اليوم، على منصة «نتفليكس» التي طرحت 5 حلقات فقط وتعتبر الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير، على أن تطرح الجزء الثاني منه في 3 ديسمبر المقبل.

شهدت الحلقات الـ 5 الأولى من مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، عددا من الأحداث المشوقة خاصة مع إضافة شخصيات جديدة إلى المسلسل الإسباني الشهير، حيث قدم المؤلف أليكس بينا فصلاً جديدًا مثيرًا للفضول من خلال تقديم شخصية جديدة، مهوس كمبيوتر متحمس يدعى «رافائيل»، يقوم بدوره باتريك سريادو، الذي يصادف أن يكون والده المجرم الرئيسي في العصابة «برلين»، والذي يؤدي دوره بيدرو ألونسو.

وحملت حلقات مسلسل La casa de papel الجزء الخامس عناوين مختلفة، حيث حملت الحلقة الأولى من المسلسل بعنوان «نهاية الطريق»، والحلقة الثانية بعنوان «هل تؤمن بالتناسخ؟»، وفي الحلقة الثالثة «مرحبًا بكم في مشهد الحياة»، أما الحلقة الرابعة بعنوان «مكانك في الجنة»، والحلقة الخامسة حملت عنوان «عيش العديد من الحيوات».

ملخص مسلسل La casa de papel الجزء الخامس

تبدأ أحداث الحلقة الأولى مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، بفلاش باك يجمع «البروفسير» و«لشبونة»، وتسأله ماذا يحدث بعد خطة «باريس»، ليؤكد لها أن بمجرد نجاح الخطة سيقومون بتنشيط خطة «روما»، والتي تعتبر أكثر خطورة من أي خطة سابقة أخرى، وعلى الجانب الآخر تكتشف العصابة أن «البروفسير» ليس بحوزة الحكومة، وأن أليسيا أصبحت خارجة عن الشرطة وقررت العمل بمفردها من أجل الانتقام.

تحاول المحققة «أليسيا» تعذيب «البروفسير» لمعرفة الخطة وتقوم بإطلاق النار على قدمه، لكنه يخبرها أنه لن يسلم مجموعته أبدًا، والخطة مصممة للتغلب على أي انتكاسات، بما في ذلك وفاته.

تصبح الأمور مثيرة للاهتمام عندما تضع لشبونة خطة للتفاوض مع العقيد لويس تامايو وتأخذ الرهائن من البنك، يوجد الكثير من الناس هناك، والعديد منهم يدعمون العصابة.

لشبونة وطوكيو وستوكهولم يشقون طريقهم للخارج ويحملون علمًا أبيض في أيديهم، بينما يغضب «تامايو» ويريد من الجيش أن يطلق النار عليهم، لكن أحد زملائه يقول إنه إذا فعل ذلك فإن العالم بأسره سيرى كيف فشلت إسبانيا فشلاً ذريعاً.

أثناء حديثه في مؤتمر صحفي، يكشف «تامايو» أن سييرا انقلبت ضدهم وانضمت إلى الأستاذ في هذا الأمر، كما أخبر وسائل الإعلام أن أليسيا سربت معلومات حساسة إلى «البروفسير» من خلال خوادم تحت الأرض، وأنها تلقت بالفعل 8 ملايين يورو من العقل المدبر لعمليات السرقة.

وكانت تلك أكبر صدمة في حياة «أليسيا» لأنها لم يكن لديها من يعتني بها في هذا الموقف. سيأتي طفلها إلى هذا العالم بينما تحاول تبرئة اسمها، في غضون ذلك، وجدت المجموعة داخل البنك بصيص أمل في معرفة أن «البروفسير» ليس مع الشرطة، ليضعون خطة جديدة حول كيفية التعامل مع الجيش بخلاف التي أفسدها «أرتورو».

«أليسيا» تضع طفلها بمساعدة «البروفسير» في مسلسل La casa de papel الجزء الخامس

في مكان آخر، تعاني «أليسيا» من آلام المخاض وهي بحاجة إلى المساعدة، أخبرها «البروفسير» أنها ستفقد طفلها إذا لم تسمح له بمساعدتها، وبالفعل ساعدها في ولادة الطفل في المستودع، وفجأة يبدأ الجيش في إطلاق النار باتجاه البنك، تنتهي أحداث الحلقة الثالثة مع الأستاذ ينظر إلى الشاشة ويفكر في ما يجب القيام به بعد ذلك.