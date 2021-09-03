بعد طرح الجزءالـ5 من «La casa de Papel».. معلومات لا تعرفها عن المسلسل

تصدر مسلسل La casa de Papel الجزء الخامس «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرح الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من العمل الدرامى الإسباني الشهير، على شبكة «نتفليكس»، ومع إطلاق مسلسل La casa de Papel الجزء الخامس الذي اكتسب شعبية جارفة حول العالم، أصبح من أكثر الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية متابعة حيث لم تكن تلك البداية الأولى للمسلسل الأسباني الذي عرض للمرة الأولى على «نتفليكس».

القبض على «البروفسير» فى أحداث La casa de Papel

وشهدت أحداث مسلسل La casa de Papel الجزء الخامس، أحداثا عدة تعقد معها الوضع داخل البنك الذي تحاصر داخله العصابة، بينما تم القبض على «البروفسير» من قبل المحققة «أليسيا» التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه.

«نتفليكس» تحول La casa de papel من عمل تلفزيوني مغمور إلى الأشهر حول العالم

كان المقصود من المسلسل في البداية أن يكون سلسلة محدودة يتم سردها في جزأين، وتمت إذاعة المسلسل المكون من 15 حلقة للمرة الأولى على الشبكة الإسبانية «Antena 3» من 2 مايو 2017 حتى 23 نوفمبر 2017، وعلى الرغم من أنه بدأ بشكل جيد، إلا أنه فشل في الحصول على نسبة مشاهدة.

«Netflix» تحصل على حقوق البث العالمية 2017

وحصلت شبكة «Netflix» على حقوق البث العالمية للمسلسل أواخر عام 2017، وأعادت تقطيع المسلسل إلى 22 حلقة أقصر وأطلقها في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الحلقة الأولى في 20 ديسمبر 2017، يليه الجزء الثاني في 6 أبريل 2018، وأصبح في ذلك الوقت واحد من أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدة في العالم.

وقامت المنصة الإلكترونية الأشهر بتجديد المسلسل بميزانية متزايدة بشكل كبير لإجمالي 16 حلقة جديدة، وتم إصدار الجزء الثالث المكون من 8 حلقات، في 19 يوليو 2019، بينما تم إصدار الجزء الرابع المكون أيضًا من عدة حلقات، في 3 أبريل 2020.

عرض الجزء «الأخير» يوليو 2020

وفي يوليو 2020، جددت Netflix العرض للجزء الخامس والأخير، والذي سيصدر في مجلدين من خمس حلقات في 3 سبتمبر و3 ديسمبر 2021، على التوالي.

يشار إلى أن الأغنية الإيطالية الشهير «Bella ciao»، التي كانت تعتبرا نشيدًا للمقاومة ضد الفاشية من قبل الثوار الإيطاليين بين عامي 1943 و1945 أثناء المقاومة الإيطالية، أحيت مسلسل La casa de papel، حيث تم إذاعتها أكثر من مرة خلال المسلسل، ومع نجاحها تم ترجمتها وتقديمها بأكثر من لغة في مختلف دول العالم.