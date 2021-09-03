الخميس.. آخر أيام حجز الوحدات السكنية بـ«سكن لكل المصريين 2»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر فرصة لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين 2»، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، يوم الخميس المقبل 9-9-2021.

سحب كراسات الشروط

وأوضح الجزار، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أنه يتم سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تلقى طلبات الحجز لشقق المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين 2»، حيث تتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد الموجودة في المحافظات المتواجد بها الوحدات سواء كانت شقق الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

400 مكتب بريد لبيع كراسة الشروط

وخصص الصندوق ما يقرب من 400 مكتب بريد على مستوى المحافظات والمراكز والمدن الجديدة، لبيع كراسة الشروط، والتي يصل سعرها لـ125 جنيه لمحدودي الدخل و150 جنيه لمتوسطي الدخل.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: تتواجد شقق محدودي الدخل في مدن ومراكز 19 محافظة هم: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

وأضافت: أن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة»، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترمربع، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

وتابعت: «تم طرح إعلان خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا تتواجد الوحدات بمدن: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، وبورفؤاد».

إلى ذلك أعلن بنك مصر، فى وقت سابق، ضوابط وتعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل، بإضافة بعض الشروط الجديدة لشريحة متوسطي الدخل.

الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط

ووفقا للضوابط والشروط فإنه يحق للعميل أو الأسرة الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل السابقة، وأن هناك فرصة لأصحاب المعاشات للاستفادة من المبادرة بحد أقصى 65 سنة في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% حد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة من تحويل المعاش على البنك.