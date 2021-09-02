مكاتب البريد تواصل صرف معاشات 10 ملايين مواطن

تواصل مكاتب البريد، على مستوى الجمهورية، صرف معاشات شهر سبتمبر لعام 2021 للمستحقين من أصحاب المعاشات، البالغ عددهم قرابة 10.6 مليون مواطن، حيث بدأت عملية صرف معاشات سبتمبر 2021 في أول أيامها أمس الأربعاء، وتستمر 3 أيام.

صرف معاشات سبتمبر 2021 على 3 أيام

وقالت مصادر بالهيئة القومية للبريد لـ«الوطن» إنَّ عملية الصرف بالبطاقات ممكنة عبر أي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والمنتشرة في جميع المحافظات، وذلك حرصاً على عدم التزاحم في مكاتب البريد، ومنعاً لانتشار أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

فتح محفظة إلكترونية لصرف المعاشات بسهولة

ويمكن لأصحاب المعاشات، التقدم إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، حيث يتمّ تسخير كل الإمكانيات للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأوضحت مصادر البريد، أنَّه تمّ «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

تيسير عملية صرف معاشات سبتمبر خلال عطلة الجمعة

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت ببدء صرف كل المعاشات للعملاء، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

علاوةً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن الصرف سيكون متاحاً في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والرواتب، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.