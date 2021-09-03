الثاني خلال أيام.. العثور على طفل حديث الولادة في البحيرة

عثر أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم على طفل حديث الولادة عاريا دون ملابسه ومغطي بحقيبة بلاستيكية سوداء، وذلك بالقرب من مزلقان السكة الحديد في المدينة، وأبلغ الأهالي الشرطة بالواقعة وتم تحرير محضرا بالعثور عليه لاتخاذ الإجراء القانوني.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة دمنهور، بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة دون ملابسه بمنطقة المزلقان وتم استلام الطفل وتحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

يذكر أن الطفل عُثر عليه أثناء سير أحد المارة وتبين وجود آثار من الدماء والحبل السري كما أن عمره لا يتجاوز ساعات ويكسوه عدد من الحشرات، وقام الأهالي بإخراجه من الحقيبة وكسوته بالثياب.

العثور على طفل حديث الولادة بشرنوب

كان أهالي قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عثروا على طفل حديث الولادة وبه آثار دماء، أمام أحد منازل القرية وذلك فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار الأهالي إلى أن الطفل يرتدي ملابس شتويه، كما قام ذويه بطرق أحد منازل القرية وتركوه وفروا هاربين، حيث تفاجئت به «حنان مدحت»، من سكان المنطقة، مشيرة إلى أن جرس المنزل دق في تمام الساعة الثانية صباحا لتخرج وتجد الطفل وبه آثار دماء.

الأجهزة الأمنية تتلقى اخطارا بالحادث

وتابعت أنها أخبرت والدتها وقاموا بابلاغ الشرطة التى حضرت ومعها سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى إحدى المستشفيات لاجراء الكشف الطبي عليه، و حُرر محضر بالواقعة وجري العرض على النيابة لمتابعة التحقيقات في الواقعة.