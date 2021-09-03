شيرين عبد الوهاب تكشف عن نقل والدتها للمستشفى: ادعوا لها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تعرض والدتها لوعكة صحية تسببت في نقلها إلى المستشفي، وذلك خلال إحدى اللقاءات التي أجرتها قبل حفلها الغنائي الذي أقامته مساء أمس الخميس في المملكة العربية السعودية.

شيرين عبد الوهاب تطلب الدعاء لوالدتها

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أقول للجمهور ادعوا لوالدتي علشان هيا في المستشفى، وأنا غصب عني شوية متوترة، بس إن شاء الله جيالكو أعملكوا أحلى حفلة دعواتكوا لوالدتي".

حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أحييت مساء أمس الخميس حفلا غنائيا وهو الأول لها بعد غياب طويل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدمت عددا كبيرا من الأغاني الخاصة بها ومنها "حبة جنة وعلى بالي وإيه إيه" وغيرها.

وظهرت شيرين في الحفل، بإطلالاتين الأولى كانت فستان أشبه بفستان الزفاف باللون الأبيض، والثاني كان باللون الأسود.

ومن اللقطات المميزة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، اصطحاب شيرين لبناتها وقد ظهرن بعمر أكبر بالنسبة من لآخر ظهور لهن، كما أن زوجها الفنان حسام حبيب ظهر معها في كواليس الحفل.

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل حياة كريمة

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أحييت الحفل الخاص بمشروع "حياة كريمة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تم إقامته منتصف شهر يوليو الماضي.

وقدمت شيرين خلال الحفل أغنية خاصة لمصر، كما عبرت عن سعادتها البالغة بوقوفها أمام الرئيس، وعبرت عن أنها تشعر بالأمان بوجودها في هذا البلد الكبير.