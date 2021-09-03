«الفاكيوم والنافوري والكباش» لمواجهة موسم الأمطار والسيول في مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة مطروح عن رفع حالة التأهب والإستعدادات القصوى قبل موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

الدفع بمعدات وسيارات تحسبا لهطول الأمطار في مطروح

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إن الشركة انتهت من جميع استعداداتها من خلال تجهيز جميع المعدات وفرق الأزمات والطوارئ وبيان مدي جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

تجهيز محطات الصرف الصحي إستعدادا للأمطار في مطروح

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أننا قمنا بتجهيز جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، وأن الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات بالإضافة الي تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي والبدء في تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لإستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الامطار.

وأضاف أن الشركة عملت على توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفه والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومراكز مطروح الثمانية.