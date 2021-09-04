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حظك اليوم برج السرطان السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:05 ص | السبت 04 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بحبه لقضاء أوقات فراغه مع الأشخاص المقربين منه، من عائلته وأصدقاءه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال، مما يجعلك تميل للتشوش والتبذير وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

من المهم أن تخطط جيدا وتدرس قبل أي خطوة وأي قول وحاول أن تتصرف بكياسة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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