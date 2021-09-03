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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

العناد والإصرار من أهم مميزات مولود برج الجدي، لكنهم يتحولون إلى لعنة عندما يصر على مواقف خاطئة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وقاوم التشوش، وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر من تحب أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

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