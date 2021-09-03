حظك اليوم الجمعة 3-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرين عن حظك اليوم وفقًا لتغيرات الفلكية للأبراج والكواكب حول الشمس، والتي تختلف من يوم لآخر، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم لمختلف الأبراج مثل برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، وبرج الحوت وذلك وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مثابرا إذا أردت حلا للمشاكل.

حظك اليوم برج الحمل 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

حظك اليوم برج الثور 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على إصلاح علاقاتك ويمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وخطواتك وعليك أن تنظم أفكارك وتراجعها.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يعدانك بأوقات حلوة وقد تجمعك بالأصدقاء وبمن تحب نشاطات

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج السرطان 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح، وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الأسد 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة، ومن المهم ألا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم برج العذراء 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش.. اعمل في صمت وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم برج الميزان 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك باليقظة وبالرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العقرب 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يمدك بالهدوء وبالصفاء الذهني، والوقت مناسب لتخطط لسفر أو رحلة تجمعك بالأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك، وامضِ على مهل لترى الأمور أوضح.

حظك اليوم برج القوس 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك اليوم ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وقاوم التشوش، وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر من تحب أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 3-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الدلو 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك، وكن متكتما ولا تعلن أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 3-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 3-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.