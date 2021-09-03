حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت من الشخصيات القيادية الذي يسعي إلى النجاح بكل الطرق الممكنة حتى اثبات قدراتهم المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.