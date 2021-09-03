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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

السفر والتنقل من مكان لآخر من أهم صفات برج الدلو الذي يكره الروتين والملل ويسعي للحصول على امتيازات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم يجب أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك، وكن متكتما ولا تعلن أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

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