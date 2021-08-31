مصدر بالزمالك يكشف الحقيقة الكاملة لاختفاء درع الزمالك من النادي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة اختفاء درع الدوري المصري من النادي خلال الساعات الماضية بعد نجاح الأبيض في التتويج به بعد غياب دام سنوات وبالتحديد 6 سنوات منذ موسم 2015/2014 الذي كان يتواجد فيه البرتغالي جوزفالدو فيريرا ونجح في التتويج بالثنائية الدوري والكأس معا على حساب النادي الأهلي.

مصدر بالزمالك: لا صحة نهائيا لاختفاء درع الدوريوقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لا صحة نهائيا لاختفاء درع الدوري، الدرع يتواجد بشكل طبيعي منذ أن تم استلامه في ملعب بتروسبورت أمام البنك الأهلي».

وأضاف: «هناك خريطة كاملة لتحرك درع الدوري، تواجد في بداية الأمر مع كابتن الفريق شيكابالا منذ استلام الدوري من أجل عمل سيشن رفقة زوجته وابنه ومن ثم عاد الدوري من جديد لمكتب حسين لبيب رئيس النادي».

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