مستثمرو السياحة: زيادة 15% في سعر البرنامج السياحي بداية من أكتوبر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن المنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ستبدأ في رفع أسعارها بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب ارتفاع قيمة التكلفة بالمقارنة بالسعر الذي كانت تباع به تلك الغرف طوال الـ 3 سنوات الماضية.

وأضاف «عبداللطيف» في تصريحات لـ «الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز وقيمة الضريبة والتأمينات والخدمات، ما يستوجب رفع سعر بيع الغرف الفندقية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ شركات السياحة الأجنبية قبل نحو 3 أشهر بزيادة سعر البرنامج السياحي لمصر بداية من الموسم الشتوي المقبل.

الهدف الرئيسي من رفع الأسعار تجويد الخدمة المقدمة للسائح

وتابع أن زيادة سعر البرنامج السياحي ستتراوح ما بين 5 إلى 15%، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هي تحسين الخدمة المقدمة للسائح، لتشجيعه على زيارة مصر وحثه على تكرارها مرة أخرى، موضحا أن تلك الزيادة لن تؤثر على نسب قدوم السياح الأجانب لمصر، حيث أنها معقولة وتم إبلاغ الشركات الأجنبية قبلها بوقت كاف.

زيادة أعداد السياح خلال الموسم السياحي الشتوي

وأشار إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين لزيارة مصر، خاصة من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا، موضحا أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سترتفع أعداد السياح الأوكران الوافدين لمصر بصورة كبيرة، وهو ما سيحدث بالنسبة للسياح الألمان والروس ولكن بنسب متفاوتة، منوها إلى أن ألمانيا بدأت في زيادة رحلاتها إلى الغردقة ومرسى علم بداية من شهر سبتمبر الجاري.

وأكد «عبداللطيف» أن هناك حرص شديد من جانب أجهزة الدولة على الارتقاء بالمنتج السياحي المصري ووصوله لدرجة عالية من الجودة، لافتا إلى أن الأسابيع الماضية شهدت جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من التزامها بكافة معايير الصحة والأمان والسلامة.