مستثمرو السياحة: زيادة الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال سبتمبر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب حجوزات السياح الروس إلى كل من شرم الشيخ والغردقة سترتفع بنسبة كبيرة بداية من شهر سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى أن المقصد السياحي المصري بات الوحيد الآمن للسياح الروس بعد حرائق الغابات التي ضربت العديد من الدول الأوربية التي يسافر إليها السائح الروسي، مثل تركيا واليونان وإيطاليا .

توقعات بوصول الرحلات الروسية لـ 50 رحلة أسبوعية

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الرحلات الجوية الوافدة من روسيا إلى المدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، لتصل إلى نحو 50 رحلة جوية في الأسبوع، لافتا إلى أن نحو 8 شركات طيران روسية تستعد لتسيير رحلات «شارتر» إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تلك الرحلات ستستمر في الارتفاع التدريجي خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

أعداد السياح الروس قد تتعدى الـ 400 ألف سائح بنهاية 2021

وأشار «عبداللطيف» إلى أنه من المتوقع إذا سارت معدلات الحركة السياحية الوافدة من روسيا وفقا لمؤشرات الحجز الحالية، فإن أعداد السياح الروس الوافدين لمصر من الآن وحتى نهاية العام الجاري قد يتخطى الـ 400 ألف سائح، على أن تشهد بداية العام المقبل زيادة مطردة في الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا حاليا قد تشجع العديد من الجمهوريات والدول التي انفصلت عن روسيا والقريبة منها في تسيير رحلات لمصر خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن السوق الروسي كان يمثل نحو 30% من إجمالي الحركة السياحية التي كانت تستقبلها مصر قبل عام 2015.

وشدد عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء على أن جميع المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح الروس تأتي لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.