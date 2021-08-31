مستثمرو السياحة: مصر الوجهة الأولى للسياح الروس خلال فصل الشتاء

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن أعداد السياح الروس الوافدين لمصر بداية من شهر أغسطس الجاري وحتى نهاية العام الحالي، سيتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف سائح، وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية.

وأرجع «عبداللطيف» ذلك إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة من المدن الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، بداية من الشهر المقبل، خاصة مع حصول نحو 8 شركات طيران روسية على تراخيص من الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، بتسيير رحلات إلى مطاري المدينتين المذكورتين.

زيادة أعداد الرحلات الروسية خلال الشتاء

وأضاف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ ستسير بشكل تصاعدي، موضحا أن أعداد الرحلات ستبدأ في الارتفاع خلال النصف الثانى من الشهر المقبل، على أن تصل لذروتها خلال الموسم السياحي الشتوي، لافتا إلى أن مصر هى الوجهة السياحية الأولى للسياح الروس خلال فصل الشتاء.

رحلات الطيران العارض

وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف أن روسيا تسير حاليا أكثر من 20 رحلة إسبوعيا إلى شرم الشيخ والغردقة، بواقع 9 رحلات للغردقة، و8 لشرم الشيخ ،لافتا إلى أن الرحلات الروسية كافة التى تصل إلى الىن إلى شرم الشيخ والغردقة، منتظمة وليست «شارتر».

وأكد «عبداللطيف» أنه حال بدأت شركات الطيران الروسية فى تسيير رحلات شارتر إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فإن اعداد السياح الروس بمصر سيتضاعف.

من جهته، قال محمد فلا ،عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن عودة الرحلات الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بعد انقطاع دام لنحو 6 سنوات يعطي مؤشرا ايجابيا لقرب عودة معدلات الحركة السياحية الوافدة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر تأتى ضمن أكثر 3 مقاصد يفضل السائح الروسي زيارتها.