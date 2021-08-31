مستثمرو السياحة: ألمانيا تبدأ تسيير رحلات لمرسى علم الأسبوع المقبل

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن ألمانيا ستبدأ الأسبوع المقبل، في تسيير عدد من الرحلات إلى مدينة مرسى علم، وذلك بعد فترة انقطاع امتدت لأكثر من عام، لافتا إلى أن شركات السياحة الألمانية ستزيد أيضا من عدد رحلاتها إلى مدينة الغردقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

الرحلات الألمانية هامة جدا

وأضاف «نبيل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عودة الرحلات الألمانية لمرسى علم والغردقة، خطوة هامة جدا حاليا، خاصة أن ألمانيا كانت الدولة الأولى في إرسال السياح لمصر خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية عام 2019، بمتوسط أعداد يتخطى المليون ونصف مليون سائح سنويا، كما أنها تعتبر من دول أوروبا الغربية القليلة التي تسير رحلات لمصر خلال الفترة الحالية.

الحركة السياحية الوافدة تسير بشكل تصاعدي

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، تسير بشكل تصاعدي، وجميع السياح الروس الذين زاروا مصر خلال الشهر الجاري، أبدوا سعادتهم بتلك الزيارة، منوها إلى أن مطاري شرم الشيخ والغردقة، يستقبلان حاليا نحو 20 رحلة أسبوعية من روسيا وعلى متنها سياح، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الرحلات الوافدة من روسيا لمصر.

وأوضح أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ حاليا جيدة نظرا لتواجد السياح الألمان والأوكران والروس، بجانب سياح بعض دول أوربا الشرقية، إضافة إلى السائحين المصريين، مشيرا إلى أن العديد من الفنادق بدأت في رفع أسعارها نظرا للإقبال الكبير على الحجز بها.

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن ألمانيا تسير حاليا نحو 55 رحلة أسبوعية إلى مدينة الغردقة، ومن المنتظر أن تزيد تلك الرحلات بداية من الشهر المقبل، كما ستبدأ فى تسيير رحلات لمرسى علم بداية من يوم السبت المقبل.