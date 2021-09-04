صلاة الجنازة.. كيفية أدائها وماذا نقرأ فيها؟ «فيديو»

هناك العديد من التساؤلات التي تشهدها محركات البحث، حول كيف نصلي صلاة الجنازة، وهو من الأسئلة الشائعة التي يحرص الكثيرون على معرفة إجابتها، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بـ«ماذا نقرأ في صلاة الجنازة»، وما هي أدعية الميت في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة كم تكبيرة، كل هذه الأسئلة الشائعة تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية، وذلك للإجابة على هذه التساؤلات بداية من كيفية الصلاة والأدعية وماذا يقرأ المسلم أثناء صلاة الجنازة وكم عدد ركعات صلاة الجنازة.

صلاة الجنازة كم تكبيرة

للإجابة على سؤال كيفية صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة كم تكبيرة، فإن عدد التكبيرات لصلاة الجنازة هي 4 تكبيرات، وفي التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، أما بعد التكبيرة الثانية، يقوم المُصلي بقول الصلاة الإبراهيمية أي النصف الثاني من التشهد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (رواه البخاري، ومسلم).

ماذا نقرأ في صلاة الجنازة

وحول ماذا نقرأ في صلاة الجنازة، فبعد التكبيرة الثالثة يتم الدعاء للمتوفي بإخلاص، ويتم قراءة دعاء المتوفي كالآتي: «اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ» رواه مسلم، ويمكن الدعاء بالتجاوز عن سيئات المتوفي.

دعاء صلاة الجنازة

أما بعد التكبيرة الرابعة بصلاة الجنازة، فيتوجه المصُلي بالدعاء للميت ويقول: «اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»، ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين، ويمكن للمُصلي الدعاء لموتى المسلمين جميعًا، وأنّ يسأل الله حسن الخاتمة، ثم يُسلم عن يمينه تسليمة واحدة، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وحسَّن إسنادَه الألباني في أحكام الجنائز (ص129)، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، لورود أحاديث في ذلك.

كيف نصلي صلاة الجنازة

وتستعرض «الوطن»، من خلال الفيديو التالي كيف نصلي الجنازة، وهو فيديو صادر عن دار الإفتاء المصرية.