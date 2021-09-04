حالة الطقس اليوم السبت 4-9-2021.. شبورة وأمطار على مناطق متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر في كافة أنحاء الجمهورية، والتي توقع بها خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حار رطب على السواحل الشمالية، مرتفع الحرارة مع زيادة الرطوبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وعن الشبورة المائية، فهي خفيفة في الصباح الباكرعلى الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على مناطق «مرسى علم، المجرى الملاحي، أبو سمبل» على فترات متقطعة، بنسبة تصل إلى 40% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 34 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 33 24

نخل 33 17

نويبع 35 29

طابا 34 25

كاترين 36 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 35 22

أسيوط 35 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 39 28

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26.