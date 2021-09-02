حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، غدًا الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وتشهد البلاد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّ الرياح ستنشط على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحرين الأحمر والمتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، إذ يتراوح ارتفاع الموج على البحر المتوسط بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وعلى البحر الأحمر بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

نويبع 36 29

طابا 36 25

كاترين 37 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26