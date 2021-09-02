توقعات الطقس لـ72 ساعة مقبلة.. شبورة وأمطار خفيفة والعظمى تصل لـ43

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الجمعة الموافق 3 سبتمبر حتى الأحد 5 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال 72 ساعة المقبلة من المتوقع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء إنّ هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة، على فترات متقطعة، وذلك على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.