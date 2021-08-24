ضبط المتهمين بسرقة مطبعة في السيدة زينب

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، بلاغا من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

ضبط المتهمين وبحوزتهم «عتلة حديدية»

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دارجة نارية مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر القفل» باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات

وأضاف المتهمين بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.