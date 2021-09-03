حبُا في الأهلي.. طفل يهرب من أسرته بالصعيد ويُسافر القاهرة للعب الكرة

معاناة عاشتها أسرة طفل تغيب عنهم دون سابق إنذار، حيث خرج من المنزل لممارسة لعب كرة القدم مع زملائه لكنه لم يعد للمنزل مرة أخرى، هذا ماحدث مع الطفل محمد حمادة أبو ضيف، والبالغ من العمر 11عامًا، والذي كان حبه للالتحاق بالنادي الأهلي وممارسة لعبة كرة القدم هدفه، ما جعله يترك أسرته ومنزله خلفه دون أن يُبلغهم حتى برحيله، ليقوموا بتحرير محضر رسمي بغيابه.

بداية الفاجعة.. اختفاء الطفل محمد

«اتصلت بيا والدة محمد وأنا بشتغل، قالت لي الحق ابنك مرجعش»، بهذه الكلمات بدأ حمادة والد الطفل، الحديث عن بداية فقدانه لابنه ومعرفته بما حدث، حيث خرج ابنه من المنزل وذهب للعب كرة القدم مع زملائه كالمعتاد، لكنه في هذه المرة لم يعد إلى المنزل في العاشرة مساء، مثلما تعود من قبل، وحاول الوالد البحث عن نجله في جميع المناطق التي قد يكون ذهب إليها من أصدقائه وزملائه وجيرانه والنوادي، داخل مركز إسنا حتى المصارف حاول البحث فيها، لكن محاولاته جميعها باءت بالفشل.

أيام اختفائه مرت علينا بصعوبة

«أيام اختفائه مرت علينا بصعوبة مفيش أكل ولا شرب طول الـ ثلاث أيام قاعدين على كدا»، يصف والد الطفل الحالة المأساوية التي عاشها برفقة زوجته والأسرة بأكملها حُزنًا على اختفاء نجله الذي طال غيابه فلم يغمض لهم جفن، وكيف وقطعة منهم لا يعلمون عنها شيئًا، ويؤكد، على تحرير محضر رسمي بواقعة اختفاء نجله عقب مرور بضعة ساعات من الاختفاء، وإشراك رجال المباحث بمركز إسنا بقيادة العميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، وتحت إشراف مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد، في العثور على نجله في أسرع وقت.

الأمل يعود مرة أخرى.. الطفل يتصل بوالده

واستكمل، وفي اليوم الثالث، لاحظ أن هاتف نجله الصغير يعمل فقام بالاتصال به فأخبرهم بمكانه، وعلى الفور اتخذ رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر الإجراءات في سبيل إعادة الطفل الصغير والذي عُثر عليه داخل محافظة أسوان أمام ستاد أسوان الرياضي، لافتًا أنه حين شاهد نجله أمامه لم يتمالك نفسه وكاد أن يفقد وعيه مما حدث، ولم ينطق نجله بكلمة واحدة، فقط ظهرت عليه ملامح الحزن والأسف عما بدر منه.

محمد سافر للقاهرة وعاد لأسوان وأنفق تحويشة العمر

ويوضح والد الطفل محمد، ما رواه له نجله حينما عاد للمنزل، بأنه اعتقد أن مستقبله وحياته ستكون في كرة القدم ولن تكون سوى في القاهرة وليس الصعيد، لذا قرر السفر إلى محافظة القاهرة حيث استقل القطار، ولم يستطيع الذهاب إلى النادي الأهلى هناك ولكثرة الزحام قرر العودة إلى استاد أسوان، وبالفعل عاد إلى أسوان وظل نائمًا أمام الاستاد في سبيل مساعدته من قبل أي من الأشخاص لتحقيق حلمه، لكنه تذكر إن هاتفه يحتاج للشحن وقام بشراء شاحن كهربائي بـ 25 جنيها تبقت من مبلغ 200 جنيه ادخرها من قبل، واتصل بوالده وأخبره بمكان تواجده، حتى قامت الأجهزة الأمنية بإحضاره.