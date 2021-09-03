4 أيام من البحث عن جثة فتاة غارقة في نيل بني سويف.. ما زالت مفقودة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية، للبحث عن جثة طالبة غرقت في مياه النيل بمدينة الواسطى في بني سويف، معربا عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن.

محافظ بني سويف: الجهود مازالت مستمرة لانتشال جثة الطالبة

وأكد محافظ بني سويف، على أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة.

غرفة العمليات: استمرار عملية تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة

وأكدت غرفة العمليات بمديرية الأمن، أنه يُجرى تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ4 أيام الماضية وحتى اليوم، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة، وذلك عن طريق «لانش الإنقاذ النهري» وعناصر الإنقاذ، وذلك على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تم التواصل مع محافظة الجيزة للمشاركة في جهود البحث.

يشار إلى أنه فور الإبلاغ عن الواقعة يوم الثلاثاء الماضي، قامت المسطحات المائية بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء، وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن، خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل، وسرعتها هذه الفترة من العام، ما جعل الجثة تسير بسرعة غير طبيعية.

تفاصيل حادث غرق طالبة بنيل بني سويف

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة في مياه النيل بمدينة الواسطى، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الفتاة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.