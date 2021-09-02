محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استعدادات مديرية التربية والتعليم، لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 4 سبتمبر، بمادة اللغة العربية، وتختتم الاثنين 13 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

8 لجان عامة تستقبل 4043 طالباً بالدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ببني سويف

ومن المقرر أن تستقبل 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، عدد 4043 طالبا وطالبة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، في ظل توفير 14 استراحة لاستقبال المراقبين على عملية الامتحانات.

محافظ بني سويف يشدد على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية في لجان الثانوية العامة

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عمليتي الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أي مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في امتحانات الدور الأول.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقريراً أعده عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى الاجتماع الذي حضره رؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس مركز توزيع الأسئلة ومديري الإدارات ومديرعام التعليم العام، للوقوف علي كافة الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث تم التأكيد جاهزية اللجان وتوفير كافة سبل الراحة واتباع كافة الإجراءات الإحترازاية داخل اللجان وتقديم كافة الدعم لرؤساء اللجان والتنبيه علي المدارس التي بها لجان بتنفيذ كافة التعليمات والإستعدادات وإتباع الإجراءات الأمنية والصحية.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي سوف تنطلق بداية الأسبوع المقبل، حيث يؤدي الطلاب يوم السبت الامتحان في مادة اللغة العربية، ويوم الأحد اللغة الأجنبية الثانية، والاثنين الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء للفيزياء والتاريخ، والأربعاء اللغة الأجنبية الأولى، والخميس للديناميكا، ويوم السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وتختتم يوم الاثنين 13 سبتمبر بمواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.