حسن شاكوش يلتزم بقرار النقابة خلال حفله بالساحل.. «رقص ومغناش»

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالرقص في حفله الغنائي الذي أقيم أمس في الساحل الشمالي، وشارك فيه كلٌ من إيهاب توفيق وعمر كمال وحمو بيكا وعدد من الراقصات.

شاكوش احترم قرار منعه من الغناء، ولم يقدم أي أغنيات، ولكنه اكتفى بالصعود على المسرح ومشاركة زملائه بالرقص، حيث إن قانون النقابة يمنع فقط أن يغني العضو الموقوف في الميكروفون.

حسن شاكوش يرقص رفقة عمر كمال في حفل الساحل الشمالي

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بإيقاف رضا البحراوي وحسن شاكوش لمدة شهر عن الغناء بسبب مشادتهما التي وقعت بينهما في الساحل الشمالي، وتبادل كلٌ منهما الإساءة للآخر.

وجاء القرار بإيقاف جميع حفلات حسن شاكوش طيلة شهر سبتمبر الجاري.

إيقاف حسن شاكوش حتى أول أكتوبر المقبل

وعقب القرار عقد حسن شاكوش ورضا البحراوي جلسة صلح في الساعات الأولى من صباح أمس، من أجل حل الصراع والأزمة بينهما، وتأكيد أن ما حدث ليس إلا «وسوسة شيطان» بينهما.

وعقب جلسة الصلح التي عقداها سويًا لحل الخلاف والأزمة، قال حسن شاكوش، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس: «وإحنا طبعا بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية وللأستاذ هاني شاكر وبنقول لهم حقكم علينا والحمد لله أنا ورضا البحراوي إخوات وبنتأسف لجمهور مصر كله اللي بيحبوا رضا البحراوي وحسن شاكوش، وبنقول لهم الفترة الجاية بإذن الله هتشوفوا حاجات كويسة من النجم رضا البحراوي اللي الجمهور كله بيحبه وأنا بحب رضا أخويا، وأكلنا مع بعض عيش وملح، ولو فيه أي سوء تفاهم بنقول حقكم علينا وبنقول للنقابة حقكم علينا لأي لفظ خرج مني أو من رضا بدون وعي، وانتظرونا في النقابة التصالح هيتم وأنا ورضا إخوات ولازم نقدر إخواتنا وحبايبنا وقدوتنا في نقابة المهن الموسيقية والتصالح الحقيقي هيكون في نقابة المهن الموسيقية⁠».

ومن المقرر ان ينتهي قرار الإيقاف الخاص بكل منهما في الأول من شهر أكتوبر المقبل.