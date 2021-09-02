مصدر: إلغاء فقرة حسن شاكوش في العلمين الجديدة اليوم

أكد مصدر من منظمي حفل العلمين الجديدة لـ«الوطن»، أن هناك احتمالية كبيرة لإلغاء فقرة مغني المهرجانات حسن شاكوش، المقرر لها مساء اليوم في العلمين الجديدة، بعد قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن مغني المهرجانات حسن شاكوش يعتبر ضيف شرف في الحفل المقام مساء اليوم بالعلمين، ومن المقرر إلغاء فقرته الفنية، وأضيفت مدتها على باقي فقرات الحفل.

حفل العلمين الجديد

وتحيي النجمة اللبنانية نيكول سابا حفل وداع سهرات كريستال بيتش بالعلمين الجديدة، مساء اليوم الخميس، بمشاركة النجم إيهاب توفيق والمطرب أحمد سعد ومحمود الليثي، ومطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، بالإضافة إلى الراقصات بدرا وجوهرة وأوكسانا، تحت شعار «خلطة الصيف وآخره».

الحفل يعد له بشكل خاص ليكون واجهة لختام أقوى سهرات العلمين الجديدة، وهو من تنظيم دي ميديا والـdj العالمي ياسر الحريري، وإيروس العجيل، ومن المقرر أن يتواجد به عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

وبدأت أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، في أثناء إحدى الحفلات بالساحل، بسبب وجود فرقة الأخير على المسرح قبل إحياء الأول فقرته الغنائية.