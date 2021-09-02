حسن شاكوش والبحراوي.. خناقة بدأت في حفل بالساحل وانتهت بفيديو صلح

بعد وصلة من «التراشق بالألفاظ والسباب المتبادل»، بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي، تدخلت نقابة الهمن الموسيقية لحل الأمر، حيث قررت وقف الثنائي عن العمل لمدة شهر.

فيما فاجأ حسن شاكوش ورضا البحراوي، جمهورهما بعقد جلسة صلح، حيث أكّد الثنائي خلال مقطع فيديو: أنَّهم يوجهان رسالة اعتذار للجمهور ولنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر: «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر، وكان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله أننا كويسين».

وقال حسن شاكوش: «وكمان بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية وللأستاذ هاني شاكر وبنقول لهم حقكم علينا والحمد لله أنا ورضا البحراوي إخوات وبنتأسف لجمهور مصر كله اللي بيحبوا رضا البحراوي وحسن شاكوش، وبنقول لهم الفترة الجاية، باذن الله هتشوفوا حاجات كويسة من النجم رضا البحراوي اللي الجمهور كله بيحبه وأنا بحب رضا وأخوايا».

شاكوش: «حقكم علينا لأي لفظ خرج منى»

وتابع: «احنا كلنا مع بعض عيش وملح ولو فيه أي سوء تفاهم بنقول حقكم علينا وبنقول للنقابة حقكم علينا لأي لفظ خرج مني أو من رضا بدون وعي وانتظرونا في النقابة التصالح هيتمّ وأنا ورضا إخوات ولازم نقدر إخواتنا وحبايبنا وقدوتنا في نقابة المهن الموسيقة والتصالح الحقيقي هيكون في نقابة المهن الموسيقية⁠».

رضا البحراوي يعتذر لـ«النقابة»

ومن جهته، قال الفنان رضا البحراوي: «شاكوش حبيبي وصاحبي، واللي دخل بينا ده شيطان، واحنا بنعتذر للنقابة عن كل شيء، وماكنش قصدنا، واحنا طبعا بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية».

وكانت أزمة وقعت بين رضا البحراوي وشاكوش، في حفل أقيم مؤخرًا في الساحل، حيث دخل حسن شاكوش الحفل في ميعاده ليجد فرقة البحراوي، لا تزال على المسرح وطلب منهم المغادرة حتى يصعد، لتنشب الخلافات بعدها بين المطربين.