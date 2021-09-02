حسن شاكوش يغني «لايف» بعد وصف البحراوي له بـ«الفلاشة».. والجمهور: الصوت وحش

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو جديد له عبر صفحته الخاصة بموقع «فيس بوك»، وهو يغني «لايف» في إحدى السهرات، ما سبب حالة كبيرة من الجدل.

هجوم على حسن شاكوش بسبب رضا البحراوي

واعتبر الجمهور أن حسن شاكوش يشارك هذا الفيديو ويغني فيه «لايف»، بعدما وصفه الفنان الشعبي رضا البحراوى في «لايف» له عبر صفحته الخاصة بموقع «فيس بوك»، صباح أمس الأربعاء، بأنه مطرب يغني بـ«فلاشة».

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، وعلق أحدهم قائلا: «جيت تكحلها عميتها خالص.. رضا البحراوي واحد بس».

وانهالت على حسن شاكوش كثيرا من الانتقادات بسبب هذا الفيديو، وقالت إحدى المتابعات: «الصوت وحش جدا متتعبش نفسك».

وكان هناك دعم كبير لرضا البحراوي في التعليقات؛ إذ قال أحدهم: «حد يفهم شاكوش إن رضا البحراوي بعد رضا الوالدين على طول».

فيما حاول البعض الوقوف بجانب حسن شاكوش ودعمه من خلال التعليقات؛ إذ قال أحدهم: «بص يا حسن احنا بنحبكوا أنتو الاتنين والله، حاولوا تتصالحوا وابدأ أنت بالصلح، والله هتزيد في نظر كل الناس، وحقكم علينا احنا».

بداية الأزمة بين البحراوي وشاكوش

يذكر أن الأزمة بين الثنائي رضا البحرواي وحسن شاكوش كانت قد بدأت من مدينة الساحل الشمالي، في إحدى الحفلات الغنائية؛ إذ أن الأخير صعد على المسرح لتقديم فقرته، فوجد الأخرى الخاصة بـ«الأول»، ما سبب أزمة وشجار بينهما.

وامتد الأمر بعد ذلك، وخرج الثنائي في «لايفات» عبر صفحات موقع «فيس بوك»، صباح أمس الأربعاء.

رضا البحراوي: حسن شاكوش كان يغني بـ«فلاشة»

وخلال «اللايف» الخاص برضا البحراوي عبر فيه استيائه من حسن شاكوش، بسبب سبه له في إحدى الحفلات أمام الجمهور، مؤكدا أنه كان يغنى قبل أن يولد حسن، وأنه مطرب نقابي، مشددا على أن «النقابة والجمهور هما من سيجلبان له حقه».

وشدد «البحراوي» على أنه كان يغني في كل المحافظات وأمام كل الجمهور، لكن حسن شاكوش معروف عنه أنه مطرب يغني بـ«فلاشة».

حسن شاكوش: لو اشتغلت عمرك مش هتعمل «بنت الجيران»

أما اللايف الخاص بحسن شاكوش فتحدث فيه عن أن النجاح يحسب بالأرقام والمشاهدات، قائلا: إن البحراوي لو عمل كل عمره فلن يحقق نجاح أغنية «بنت الجيران».