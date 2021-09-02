«الموسيقيين» فى الساحل الشمالي لرصد تحركات حسن شاكوش

علمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية أن هناك وفدًا من النقابة من فرعها بالساحل الشمالي توجه لمكان الحفل الغنائي الكبير المقرر إقامته اليوم، والذي كان من المقرر أن يشارك فيه حسن شاكوش رفقة نخبة من النجوم أمثال إيهاب توفيق وأحمد سعد وعمر كمال.

نقابة الموسيقيين تترصد تحركات حسن شاكوش في الساحل

وأشار المصدر إلى أن وفد النقابة سيتابع عن كثب تحركات «شاكوش»، نظرا لأنه في حال مخالفته قرار النقابة والغناء أثناء إيقافه سيعرضه للشطب من جداول النقابة بعد القرار الأخير الذى صدر بإيقافه هو ورضا البحراوي لمدة شهر، بسبب مشادتهما الأخيرة الأسبوع الماضي.

كان حسن شاكوش ورضا البحراوي عقدا جلسة صلح في الساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل حل الصراع والأزمة بينهما، وتأكيد أن ما حدث ليس إلا «وسوسة شيطان» بينهما.

صلح حسن شاكوش ورضا البحراوي

وقال حسن شاكوش، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم: «وإحنا طبعا بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية وللأستاذ هاني شاكر وبنقول لهم حقكم علينا والحمد لله أنا ورضا البحراوي إخوات وبنتأسف لجمهور مصر كله اللي بيحبوا رضا البحراوي وحسن شاكوش، وبنقول لهم الفترة الجاية بإذن الله هتشوفوا حاجات كويسة من النجم رضا البحراوي اللي الجمهور كله بيحبه وأنا بحب رضا أخويا، وأكلنا مع بعض عيش وملح، ولو فيه أي سوء تفاهم بنقول حقكم علينا وبنقول للنقابة حقكم علينا لأي لفظ خرج مني أو من رضا بدون وعي، وانتظرونا في النقابة التصالح هيتم وأنا ورضا إخوات ولازم نقدر إخواتنا وحبايبنا وقدوتنا في نقابة المهن الموسيقية والتصالح الحقيقي هيكون في نقابة المهن الموسيقية⁠».