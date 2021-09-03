الانتهاء من تصميمات المدرسة الثانوية الفنية لصناعة الأثاث بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن الانتهاء من إعداد الدراسات والنماذج التصميمية، الخاصة بمشروع إنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بمدينة دمياط للأثاث.

المدرسة ستصبح صرحا تعليميا متخصصا في صناعة الأثاث

وأوضحت المحافظ أن المدرسة ستصبح صرحا تعليميا متخصصا في صناعة الأثاث وبعض الصناعات الفنية الأخرى، وتتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الجانب الإيطالي، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة 5693.90 متر مربع، وذلك لمبنى تعليمي وثلاثة مبانٍ ملحقة به، تستخدم كورش ومخازن، كما ستضم المدرسة 33 فصلا كي تستوعب عدد 990 طالبا، بالإضافة إلى المعامل المطورة والكمبيوتر والكيمياء والفيزياء وأيضا المكتبة والصالة متعددة الأغراض والرسم وورش الحاسبات، فضلا عن المكاتب الإدارية والملاعب والحدائق، وذلك وفقًا للتصميمات التي جاءت تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عامين.

واستكملت عوض حديثها حول ذلك المشروع قائلة، إنه يواكب رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث، خاصة مع وجود أكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث في الشرق الأوسط بمحافظة دمياط، من خلال تدريب وتأهيل العنصر البشري والأيادي الماهرة بتلك الصناعة العريقة بالمحافظة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يحقق استعادة مكانة المنتج الدمياطي على خريطة الصناعة الدولية.

المشروع يواكب رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث

ورحبت المحافظ بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لتنفيذ المشروع للاستفادة من خبراتهم في هذه المجالات، وتدريب الصناع على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأثاث، لتعزيز خطة تنمية الصناعة وتحقيق الصدارة للمنتج الدمياطي الشهير.