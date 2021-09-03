الاتحاد الإفريقي للسباحة يشيد بالمصري يوسف محمد بعد كسر الرقم القياسي

أشاد الاتحاد الإفريقي للسباحة بنجاح السباح البارالمبي المصري يوسف محمد، في كسر الرقم القياسي الإفريقي في سباق 200 متر حرة، وذلك خلال مشاركته بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

وخاض يوسف محمد سباق 200 متر حرة في بارالمبياد طوكيو اليوم الجمعة، في زمن قدره 4:46:78 دقيقة، ليحطم الرقم القياسي البارالمبي الإفريقي في هذا السباق.

وأشادت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي للسباحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسباح المصري يوسف محمد، وقامت بنشر صورته بعد تحقيقه للرقم الإفريقي الجديد.

من جهته، أعرب الدكتور أيمن الجندي المدرب العام لمنتخب السباحة، عن سعادته بما حققه يوسف محمد، خلال مشاركته الأولى في الدورة البارالمبية، مشيرا إلى أن أداء اللاعب سيتطور خلال الفترة المقبلة.