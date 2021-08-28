«هنأ الزمالك بالدورى واحتفل ببطل الأولمبياد».. مشاهد من حفل محمد حماقى

شهد حفل محمد حماقي في مدينة العلمين الجديدة حضورا جماهيريا كبيرا، أمس، حيث حرص عدد كبير من جمهوره على حضور الحفل الذي بدأ في العاشرة مساء، وكان في استقبالهم مجسم ضخم للفنان الشاب، حيث بدأ «حماقي» الحفل بغناء «نفسي أبقي جنبه»، والتي شهدت تفاعل كبير من الحضور، كما قدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية منها «ما بلاش» و«أحلى حاجة فيكي»، بالإضافة إلى أحدث أعماله «لو هتسيب».

مشاهد من حفل محمد حماقي في العلمين الجديدة

- طبع مجموعة من جمهور محمد حماقي «أولتراس حماقي» بوستر أحدث ألبوماته «يا فاتني»، على لافتتات ضخمة، وحرصوا على حملها طوال الحفل.

- لم يقتصر حضور الحفل على الجمهور فقط، بل شهد تواجد عدد من النجوم من بينهم أمير كرارة، حسن شاكوش، عزيز الشافعي وأمير طعيمة.

- حرص حماقي على تهنئة نادي الزمالك بحصوله على الدوري، بالرغم من تشجيعه للنادي الأهلي، ودعا الملحن عزيز الشافعي المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، وغنى معه «زيها مين».

- قام بغناء «لو هتسيب»، مع الكاتب تامر حسين والموزع أحمد إبراهيم.

- عبر حماقي عن سعادته بالحضور الجماهيري في الحفل الذي شهد احتفاله مع الجمهور بإطلاق ألبومه الجديد، حيث وجه حديثه للحضور قائلا: «مبسوط أوى أننا بنحتفل مع بعض النهاردة بالألبوم الجديد».

- قدم حماقي تحية خاصة لأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 في لعبة الخماسي الحديث، قائلا: «فخورين بيك أنت نموذج مشرف لينا كلنا ومنتظرين منك الدهب في دورة باريس 2024».

يشار إلى أن «حماقي»، بدأ خلال الفترة الماضية طرح أغاني ألبومه الجديد «يا فايتني» تباعا، حيث بدأها بطرح «زيها مين» ثم «لو هتسيب» التي حققت نجاح كبير بعد طرحها ووصلت مشاهدتها على «يوتيوب» الـ10 ملايين مشاهدة، بالإضافة إلى أغنيتي «تك»، و«طالع موضة».

أغنية طالع موضة لمحمد حماقي

تعتبر أغنية «طالع موضة» أحدث أغاني محمد حماقي، والتي طرحها قبل حفله الأخير بساعات قليلة، وحققت مشاهدات وصلت إلى مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي.