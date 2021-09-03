بعد تألقها في «لعبة نيوتن».. عائشة بن أحمد في 6 حلقات مع «وعد إبليس»

قاربت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «وعد إبليس»، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وقالت عائشة بن أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مسلسلها تدور أحداثه في 6 حلقات، حيث تجسد فيه دورًا مختلفًا عن سابق أدوارها، ولكنها تحفظت على ذكر تفاصيله احترامًا لاتفاقها مع الجهة المنتجة، بحسب قولها.

وأوضحت أنها قطعت شوطًا كبيرًا من تصوير دورها، حيث يتبقى لها عدد من المشاهد لتنتهي من تصوير الدور بالكامل، لافتة إلي أن مسلسل «وعد إبليس» من إخراج البريطاني كولن تيج.

صورة عائشة بن أحمد من كواليس «وعد إبليس»

وكانت «عائشة» قد نشرت صورة من كواليس مسلسلها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «وعد إبليس»، حيث حازت الصورة علي إعجاب الآلاف من متابعيها علي حسابها الذي يحظى بمتابعة من مليوني شخص.

ويشارك في بطولة «وعد إبليس» عمرو يوسف، أحمد مجدي، مها أبوعوف، مريم الخشت، محمد يسري.

تألق عائشة بن أحمد في مسلسل «لعبة نيوتن»

وكانت عائشة بن أحمد قد تألقت في سباق دراما رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن» للمخرج تامر محسن، وبطولة مني زكي، حيث حازت شخصية «أمينة» التي جسدتها عائشة علي إعجاب الجمهور والنقاد، نظراً لمرور الشخصية بعدد من التحولات الدرامية علي مدار الأحداث.

وشارك في بطولة «لعبة نيوتن» محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجي، آدم الشرقاوي، شادية عبدالحميد، علي قاسم، حنان يوسف، آلاء سنان، كريمة منصور، نور إيهاب وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.