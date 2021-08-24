منى زكي: مشهد الاغتصاب في «لعبة نيوتن» كان صعبا للغاية

قالت الفنانة منى زكي، إن مشهد محاولة اغتصابها من الفنان محمد فراج، في مسلسل «لعبة نيوتن»، إذ كانت تجسد منى زكي شخصية «هنا»، ومحمد فراج شخصية «مؤنس» كان مشهدا صعبا للغاية، وذلك خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية إسعاد يونس.

لم نرغب في إظهار إبهار أمريكا أثناء تصوير «لعبة نيوتن»

وأضافت «زكي»، أنها عندما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال تصوير مسلسل «لعبة نيوتن» كانت هناك تعليمات من المخرج تامر محسن بعدم اظهار إبهار أمريكا، «عندهم حاجات مش مبهرة خالص، وأقل من العادية، بل موجودة في أي بلد تانية، وطلع رأيه صح بنسبة 100%».

مشهد الولادة في «لعبة نيوتن» صُوِّر على مدار شهور

وأشارت الفنانة منى زكي، إلى أن مشهد دخولها المستشفى في الولايات المتحدة من أجل الولادة، وكذلك دخولها غرفة العمليات، تم تصويرها على مدار شهور، «كنت بسأل قبل ما أصور أي مشهد، أنا كنت شكلي ازاي في المشهد اللي قبله ولازم أكون فاكرة كل حاجة عملتها قبلها عشان أكمل الدور بنفس الإحساس».

محمد فراج شخص «فراك».. وتايسون «إحساسه عالي»

وأردفت الفنانة، أن محمد فراج، الذي جسد شخصية «مؤنس» في مسلسل «لعبة نيوتن» كان في الكواليس تشعر وكأنه شخص «فراك»، مضيفة: «كان عمال يفرك، ويفرك، وتحسي أنه مش هيعرف يعمل دور معين، بس لما نقف قدام بعض في المشاهد أو في العمل، تلاقيه جامد جدا وخطير»، بينما الفنان محمد ممدوح، كان ينتقل من إحساس لإحساس آخر بمنتهى السلاسة.