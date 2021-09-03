الغرف التجارية: 200 ألف معلم مصري مهددون بعدم دخول السعودية

كشفت شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية عن وجود أزمة تواجه المدرسين المصريين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وعددهم أكثر من 200 ألف مدرس ومدرسة وعائلاتهم.

وقسَّمت الشعبة المستبعدين إلى قسمين: القسم الأول وهم المدرسون العالقون والحاصلون على اللقاح داخل جمهورية مصر العربية ولم يتلقوا اللقاح داخل المملكة العربية السعودية، والمدرسون الجدد وعددهم لا يزيد على 10 آلاف مدرس ومدرسة، وينضم إليهم أكثر من 100 ألف تأشيرة عمل جديدة لم تتمكن من السفر إلى المملكة.

تأجيل افتتاح المدارس بالمملكة

بحسب حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية السابق، فإن المملكة العربية السعودية أعلنت خلال الأسبوع الماضى تأجيل افتتاح المدارس الخاصة والدولية واستمرار الدراسة عن بعد «أون لاين».

العمالة التي لا ينطبق عليها القرار

وأضاف إمام، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العمالة التي لم ينطبق عليها قرار السفر هم الممارسون الصحيون وعائلاتهم سواء من الأطباء أو فرق التمريض ومستمرون في السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة التعليق المؤقت.

مدة التعليق

ولفت إلى أنه حتى الآن لم تخرج السلطات السعودية لتحديد انتهاء مدة التعليق والتي حددتها لـ 20 دولة تشملها مصر، والتي أرجعت هذا التعليق تخوفا من دخول مصابين إليها وزيادة عدد الإصابات لديها.

الفئات المستبعدة

ومن جهته، قال عبد الرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن الفئات المستبعدة هم العاملون الذين لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة من اللقاح، والعامل الحاصل على تأشيرة جديدة، وتشكِّل رقما كبيرا في حجم العمالة.

عودة العاملين المصريين

ودعا «المرسي» الجهات الحكومية والمسؤولة من الدولتين لإيجاد حل أو طريقة لضمانة عودة العاملين المصريين بالمملكة أو الراغبين بالعمل في المملكة مباشرة ودون اللجوء إلى دول بعينها للوصول إلى السعودية، والذين تتوافر فيهم الشروط وأهمها أن يكون خاليا من فيروس كورونا حتى لا يسبب هذا الأمر أي مشكلات لأبناء المملكة وإنهاء هذا الملف الذي يسبب معاناة العاملين.