«مديريات التعليم» تنتهي من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا خلال أيام 

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انتهاء تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، موضحة أنها كثفت التنسيق الكامل مع مديريات الصحة للانتهاء من التطعيم خلال الأسبوع المقبل، وأوضحت أنها شكلت قاعدة بيانات أساسية تشمل جميع المعلمين الذين تم تطعيمهم.

«تعليم الجيزة»: تنتهي من تطعيم المعلمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بضرورة البدء في تطعيم المعلمين بالجرعة الثانية.

وأشار «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تشكيل قاعدة بيانات أساسية تشمل جميع المعلمين الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا، موضحاً أنه جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التطعيم.

وشددت إدارة الدقي التعليمية على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على المعلمين الرافضين الحصول على لقاح كورونا، وأوضحت المديرية في مستند رسمي لها، أن رافض الحصول على لقاح كورونا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

«أبوزيد»: منع أي معلم من دخول المدرسة مع دون الحصول على لقاح كورونا

وأكد الدكتور عرابي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا اليوم، موضحاً أن المديرية شددت على المعلمين بضرورة الحصول على اللقاح استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأضاف «عرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة منع أي معلم من دخول المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد دون الحصول على لقاح كورونا تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنها قاربت على الانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، موضحة أنها شددت على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الإسراع في الانتهاء من تطعيم المعلمين، لافتة إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.