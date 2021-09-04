القصة الكاملة لواقعة قتل شاب لشقيقه في الإسماعيلية.. «مريض نفسي»

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين شقيقين ظلت مستمرة حتى وصلت لضرب أحدهما الآخر بعصا على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة في الحال، وسط حالة من الحزن والذهول التي سيطرت على جميع أهالي قرية أبو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان بعد أن استباح الأخ دم أخيه والإقدام على ضربه حتى الموت، معترفًا بارتكاب جريمته بعد عرضه على النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله.

الجاني يعاني من اضطراب نفسي

وأوضحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الشاب المتهم يعاني من اضطراب نفسي ويواصل العلاج منذ فترة طويلة ولم يقصد قتل أخيه، كما كشفت عن أنه يدعى «أحمد.هـ» يبلغ من العمر 29 عامًا، وتغير سلوكه منذ فترة وبدأ يتعامل بشكل مضطرب مع جميع جيرانه وأخيه، وذهب لأطباء نفسيين لتلقي العلاج، وأيضًا إلى مشايخ لعلاجه بالقرآن، ولكن لم يحدث له أي تحسن.

النيابة العامة تحقق في الواقعة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث لحق به شقيقه الأكبر وأصبح يعاني هو أيضًا من اضطراب نفسي، ويعيش الشقيقان معًا داخل منزلهما بالقرية، وتحفظ رجال المباحث على الأدلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، «عصا»، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف جثة المجني عليه إلى مستشفى فايد، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة.

نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية و جثة شاب، إخطارًا من المقدم سليمان عيسى، رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد بوصول جثة شاب يدعى «هيثم.هـ» يبلغ من العمر 35 عامًا، إلى مستشفى فايد، متأثرًا بضربة قوية على الرأس أودت بحياته.

تشريح جثة الشاب المتوفي

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة الشاب المجني عليه داخل مشرحة مستشفى فايد المركزي وانتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.