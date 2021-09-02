إصابة 7 في مشاجرة بـ«الشوم» ببني عبيد بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص بجروح متفرقة وكدمات، إثر مشاجرة بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لوجود خلافات ماليه بين اثنين منهما، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بقيام كل طرف بالتعدي على الآخر بالضرب بالأيدي والعصي الخشبية «الشوم»، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بني عبيد من بعض الأهالي بوجود مشاجرة ببندر بنى عبيد، وسقوط عدد من المصابين.

إصابات طرفي المشاجرة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول ضم كلاً من: «محمود علي المتولي علي»، 34 سنة، نجار موبيليا، مصاباً بكدمة في الذراع الأيمن، وابن عمه «إبراهيم محمد المتولي علي»، 36 سنة، و«محمد قطب علي أبو الوفا»، 41 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية، مصاباً بجرح سطحي بأصبع اليد اليسرى وكدمة بالذراع الأيمن، وابن عم الثالث «محمد المتولي علي أبو الوفا»، 41 سنة، عامل زراعي، مصاباً بجرح قطعي في الرأس.

وضم الطرف الثاني كلاً من: «طارق ماهر محمد السيد»، 57 سنة، عامل، مصاباً بكدمة بالذراع الأيمن، ونجله «هشام طارق ماهر محمد السيد»، 35 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية، مصاباً بجرح قطعي في الرأس والذراع الأيسر، وابن خال السادس «طلعت رضوان صالح المرسي»، 54 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بندر بنى عبيد.

المصابون يتبادلون الضرب بالأيدي والعصي

وبسؤال الطرفين، في محضر الشرطة، تبادلا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية «الشوم»، وذلك لوجود خلافات مالية بين الثالث والسادس.

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتم تحرير المحضر اللازم برقم 4004 لسنة 2021 جنح مركز بني عبيد، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.