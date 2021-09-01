«جثة في الغيط».. مقتل شاب رميًا بالرصاص بالعياط

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشاب مصاب بطلقات نارية في منطقة الزراعات بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتبين من خلال معاينة النيابة العامة ومناظرة المعمل الجنائي للجثة، أنها لشاب في العقد الرابع من عمره ولا يحمل أي بيانات شخصية تدل على هويته، كما تبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري في منطقة الرأس، أحدثت فتحة دخول وخروج.

ولفتت مناظرة المعمل الجنائي إلى أن الجاني أطلق عيارًا ناريًا على المجني عليه من مسافة أقل من نصف متر، وعقب الانتهاء من المعاينة أمرت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الواقعة، وطلبت تحريات المباحث لتحديد هوية المجني عليه ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جثة في الزراعات

تعود الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة العياط، بلاغًا من الأهالي داخل إحدى قرى مركز العياط، يفيد بعثورهم على جثة لشخص مقتول في منطقة زراعية، وانتقل فريق من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وفرضت القوات كوردونًا أمنيًا في محيط مسرح الجريمة.

وبدأ فريق من المباحث في فحص ومناقشة عدد من الشهود العيان؛ حول ملابسات الواقعة ومعرفة عامة إذا كان أحد منهم شاهد الجاني المجهول أثناء قتل الضحية.

فحص بلاغات تغيب

وعقب الانتهاء من فحص مسرح الجريمة، شكل العميد علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، فريقًا من المباحث؛ لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، واستهدفت خطة البحث فحص بلاغات التغيب في مراكز وأقسام الشرطة القريبة من المنطقة.