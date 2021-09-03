العلاج الطبيعي: «سمكري البني آدمين» استغل فنانين.. وضبطنا 23 نصابا

قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين، بعضهم من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية وبعضهم من غير مؤهل، كان آخرها واقعة القبض على شاب يدعي أنه «سمكري بني آدمين»، وتم تشميع المكان وإلقاء القبض عليه بالتعاون مع إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

استغلال فنانين لعمل دعاية

وأكد نقيب أطباء العلاج الطبيعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن واقعة غلق هذا المركز ليست الأولى، فقد سبق وأُغلق المركز وألقي القبض على صاحبه المدعي وعاد وفتحه مرة أخرى، واكتشفت النقابة أنه استغل فنانين لعمل دعاية له.

وأكد أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص، قائلا: «دورنا التوعوي علشان اللي يدخل مركز وهمي زي دا ويلاقي تجهيزات يفكر اللي موجود فيه طبيب وينبهر بها الإنسان، إحنا ضبطنا العديد من النصابين، إحنا قافلين أكثر من 23 مركز على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم ونعتمد في الفرعيات على تقديم كل البلاغات ورصد تلك المراكز الوهمية».

تشريع جديد ضد منتحلي صفة طبيب

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات لأنه يتعامل مع مرضى ويكون دخيلا على مهن طبية، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى.

وكانت نقابة أطباء العلاج الطبيعي أصدرت بيانا تحذيريا للجمهور من كل المراكز الوهمية وغير المتخصصين.