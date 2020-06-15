نقيب العلاج الطبيعي ينعى ثالث وفاة بكورونا بين أعضاء النقابة

نعى الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، ثالث حالة وفاة بين أعضاء النقابة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ننعى الدكتورة إيمان السيد أخصائي العلاج الطبيعي، تقبلها الله في أعلى درجات الجنة وأنزلها منازل الشهداء".

وسجلت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، سجلت أول ضحايا كورونا بين أعضائها الدكتور عبدالناصر حسن نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر، وهو مدير مستشفى الأقصر العام السابق، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وثاني حالة أمس للدكتورة هبة نبيل داعية الله أن يغفرله ويسكنه فسيح جناته.

وصرح النقيب العام للعلاج الطبيعي، بأن النقابة قررت صرف مبلغ 2000 جنيه لأعضائها العاملين بمستشفيات العزل لمرضى كورونا، موضحًا أن عددهم 200 عضو من العلاج الطبيعي، موضحًا أنَّ عدد الإصابات بين فريق العلاج الطبيعي بلغت 80 حالة حتى الآن.