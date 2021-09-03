كلاكيت تانى مرة.. غلق مركز «سمكري البني آدمين» للعلاج الطبيعي في مدينة نصر

بعد ساعات من غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص ويديره خريج تربية رياضية في الإسكندرية، يحمل اسم «ميكانيكي بني آدمين»، تكرر السيناريو نفسه لكن في القاهرة هذه المرة، حيث أُغلق مركز للعلاج الطبيعي بنطاق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ويحمل اسم «سمكري البني آدمين»، وهو غير مرخص أيضا ويديره خريج سياحة وفنادق، وذلك للمرة الثانية، حيث تم غلقه سابقا العام الماضي.

واليوم، أغلق حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع الشرطة والصحة، المركز وتم تشميعه، وكانت تعلوه لافتة مدون عليها «مركز سمكري البني آدمين»، والمفارقة أنه تم غلقه سابقا العام الماضي في نفس الشهر.

وكان صاحب المركز دائم الظهور في بعض القنوات الفضائية، علاوة على إنشائه العديد من المواقع والدعاية لنفسه، وادعاء قدرته على علاج مرضى آلام العمود الفقرى والرقبة وعلاج المفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية وآلام الديسك عن طريق «الطقطقة والطرقعة» لأجزاء من الجسد ويقصده عدد من الجمهور والشخصيات العامة والفنانين واستغلال ضعفهم وحاجتهم للعلاج والحصول على مبالغ مالية.

انتقادات من رواد التواصل الاجتماعي

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ارتياحهم بعد إغلاق مركز العلاج الطبيعي، بدون ترخيص، في شارع اللواء محمد البناني، وذلك بعد تلقي عدة شكاوى بعمل المركز دون تصريح، مشددين على ضرورة وجود عقوبات وغرامات صارمة على من ينتحل صفة طبيب، وأيضا توقيع عقوبة على كل وسائل الاعلام التي تستضيف أشخاصا يمارسون مهنا دون الحصول على رخصة أو غير مؤهلين لذلك.

وقال أحد المتابعين: «حد يشوف له جراج يخبط فيه»، وقال آخر: «المفروض المركز ده يغلق مرتين، مرة بسبب انعدام الترخيص ومرة أخرى بسبب اسمه وأتمنى تكون الناس حريصة على صحتها أكثر من كده»، وقال ثالث «يعنى مش لاقي حاجة يعملها يفتح سمكري بني آدمين».

ممارسة نشاط دون تصريح

وأكد مصدر بحي شرق مدينة نصر أنه لا يمكن القبول بممارسة تلك الأنشطة دون تصريح من الصحة، لافتا إلى أن اسم المركز أثار دهشة واستهجان رواد السوشيال ميديا، وتم تلقي شكاوى بشأنه، حيث توجد عليه لافتة مدون عليها «مركز سمكري البني آدمين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه من غلقه بالشمع الأحمر، مؤخرا، لمخالفته القانون وقيام مالكه بإدارته دون ترخيص، ويتضح أن المالك مارس هذا النشاط في أكثر من مكان وقام بتغيير الموقع.