أشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد حلاوة أول الحضور في عزاء ماهر سليم

وصل منذ قليل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى عزاء الفنان الراحل ماهر سليم، المقام حاليا بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، حيث تتلقى العزاء أسرة الراحل.

وتوافد على العزاء حتى الآن أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وأحمد حلاوة، ومحمد عبد الغفار، وبعض صناع الأفلام من مصورين ومونتيرين وغيرهم.

جنازة ماهر سليم

وفارق الفنان ماهر سليم الحياة فجر أمس الخميس بعد تعرضه في الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، وشيع جثمانه ظهر الأمس بحضور عدد محدود من الفنانين منهم أشرف زكي، محسن منصور، أحمد الحلواني، منير مكرم.

ونعى الراحلَ عددٌ كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي، ريهام حجاج، نشوى مصطفى، بدرية طلبة، محمد جمعة، صلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين مثنيين على مهنيته وأخلاقه.

وكتب صلاح عبد الله في وداعه: «أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب الذي عاش راضياً ومات راضياً ولم يحمل في قلبه يوماً كرهاً لأحد أو حقداً على أحد ولم تغب إبتسامته الرائعة عن وجهه البشوش في أي وقت وفي أحلك الظروف ماهرسليم».

أدوار ماهر سليم

ويعتبر ماهر سليم من أبرز الفنانين الذين اشتهروا بالأدوار المركبة، ومن أبرز الشخصيات التي قدمها دوره في «بوجي وطمطم»، وقدم فيه دور «زيكا»، كما عمل في الكثير من الأعمال أبرزها «كارمن» و«كف القمر»، بالإضافة إلى «عوالم خفية» مع عادل إمام، و«أبو العروسة» مع سيد رجب، وسوسن بدر، وآخر أعماله التي قدمها للسينما كان العام الجاري بفيلم «وقفة رجالة» الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتي عند طرحه على المنصات المختلفة، والفيلم شارك في بطولته ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل.