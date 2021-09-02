عزاء الفنان ماهر سليم في مسجد الخلفاء الراشدين غدا

يقام عزاء الفنان الراحل ماهر سليم في مسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم، غدا، في تمام الساعة السادسة مساء، وفقا لما أعلنته أسماء ماهر ابنة الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

انهيار زوجة الفنان ماهر سليم أثناء تشييع جثمانه

وأقيمت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، وتم تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، بينما دخلت زوجته في حالة من الانهيار الشديد والبكاء.

رحل الفنان ماهر سليم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم في أحد مستشفيات الأورام الذي حجز فيها لمدة 20 يوما قبل الرحيل، بسبب صراعه الطويل مع مرض السرطان الذي استمر لسنوات.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني برحيل ماهر سليم، ونعاه عدد كبير من النجوم من بينهم صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محمد صبحي، وفاء عامر، بدرية طلبة، إيهاب فهمي، ونشوى مصطفى.

كما أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بيانا نعت فيه الفنان الراحل الذي وصفته بـ «أحد فرسان مسرح الدولة المخلصين».

من هو الفنان ماهر سليم؟

يعتبر ماهر سليم من الوجوه المعروفة في الدراما والسينما المصرية حيث شارك خلال مشواره السينمائي في أكتر من 160 عملا، منها أفلام مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، واشتهر بآداء شخصة «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم»، وكان فيلم «وقفة رجالة» آخر الأعمال اللي ظهر فيها الفنان الراحل في 2021.

ولم تتوقف إبداعات ماهر سليم على السينما والدراما فقط، لكن له إسهامات قيمة في المسرح بعد ما تدرج في المناصب الإدارية فيه وصولا إلى رئاسة البيت الفني للمسرح في 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في 2014.