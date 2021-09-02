تشييع جثمان ماهر سليم لمثواه الأخير.. وانهيار زوجته: «قلبه كان حاسس»

شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الراحل ماهر سليم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفيسة.

انهيار زوجة الفنان الراحل ماهر سليم: «قالي مش هخرج من المستشفى»

وانهارت زوجة الفنان الراحل ماهر سليم، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، عقب وصوله جثمانه إلى مسجد السيدة نفيسة للصلاة عليه، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وخلال الجنازة قالت زوجة الفنان ماهر سليم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات، وهي تبكي «كان قلبه حاسس يا حبيبي.. قولتله هتخرج من المستشفى، قالي لاء مش هيحصل».

نقيب الممثلين يشارك في تشييع جنازة ماهر سليم

وفي غياب ملحوظ للفنانين، شيعت جنازة الفنان الراحل ماهر سليم، من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، عضو النقابة.

ونعى عدد كبير من النجوم، الفنان ماهر سليم، منهم خالد سرحان، أمير رمسيس، عادل شعبان، واصفين إياه بصاحب القلب الأبيض.

وشارك الفنان الراحل ماهر سليم في العديد من الأعمال الفنية منها دور «زيكا» في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم، و قبل رحيله شارك في فيلم «وقفة رجالة»، أمام ماجد الكدواني وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.

وتولى ماهر سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة في مارس عام 2013.