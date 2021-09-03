رئيس التحرير

محمود مسلم

تركيب أول محطة لرصد جودة الهواء فى برج العرب

كتب:

الوطن
09:33 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتى تعد أول محطة يتم تدشينها بالمدينة، كما تعد المحطة العاشرة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزيرة أن «محطة الرصد اللحظى تحتوى على أجهزة رصد كل من غازات (أول وثانى أكسيد النيتروجين، ثانى أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، الأوزون»، إضافة إلى الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى احتواء المحطة على وحدة لرصد العوامل الجوية.

وأضافت أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية بلغ 114، لافتة إلى أنه تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030، وفى إطار العام المالى «2020 - 2021».

اقرأ المزيد:

«البيئة»: مراجعة 4200 استمارة للعاملين بالمخلفات بمنظومة الحماية الاجتماعية

«المراكز البحثية» يوافق على «هدية شؤون البيئة».. جهاز بـ575 ألف جنيه

طرق التخلص من الزيت المستعمل.. «اكسبي هدايا وحافظي على البيئة»

وزيرة البيئة: كورونا لم تعطل جهود مصر في صون التنوع البيولوجي العالمي

البيئة: نغلق طواحين الهواء بشكل جزئي منذ 2015 حفاظا على الطيور المهاجرة

علبة البيئة.. الكنز الذى يجهله ملايين المصريين واكتشفه الليبيون