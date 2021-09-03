تركيب أول محطة لرصد جودة الهواء فى برج العرب

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتى تعد أول محطة يتم تدشينها بالمدينة، كما تعد المحطة العاشرة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزيرة أن «محطة الرصد اللحظى تحتوى على أجهزة رصد كل من غازات (أول وثانى أكسيد النيتروجين، ثانى أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، الأوزون»، إضافة إلى الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى احتواء المحطة على وحدة لرصد العوامل الجوية.

وأضافت أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية بلغ 114، لافتة إلى أنه تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030، وفى إطار العام المالى «2020 - 2021».